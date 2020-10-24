2020/10/24 | 17:34 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أكتوبر 2020 | 05:26 مساءً | عدد القراءات : 12

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة قزوين شمال إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مدينة ”أوج“ التابعة لمحافظة قزوين شمال إيران، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران في بيان، أن الزلزال سُجل في مدينة أوج التابعة لمحافظة قزوين، الساعة 15:04 حسب التوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن ”الزلزال تركز في مدينة أوج التابعة لمحافظة قزوين، وشعرت به المناطق والمدن التابعة لمحافظة همدان“.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، إن ”عمق الزلزال بمقدار 10 كيلومترات“، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الزلزال.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“، أن السكان شعروا بالزلزال أيضا في المقاطعات المجاورة بينها محافظة البرز وغرب العاصمة طهران.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة قزوين، قدرة الله مهدي خاني، إن الزلزال الثالث على التوالي وقع في مدينتي أوج وأبغرم بمحافظة قزوين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة“.

وأضاف أن ”قواتنا الإغاثية، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر والقوات العسكرية، موجودة في المنطقة وهي على أهبة الاستعداد وستدخل في حالة حدوث أي ضرر أو تدمير“.

من جانبه، قال نصرت ”الله علي رضائي“ حاكم مدينة أوج: ”نطلب من مواطني أوج أن يكونوا في حالة تأهب مع الحفاظ على الهدوء حتى يكون لدينا أقل قدر من الخسائر البشرية والمالية في حال وقوع أي حادث“.

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