اجراءات امنية مشددة مع الذكرى الاولى لتظاهرات تشرين

2020/10/24 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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مع استعداد المتظاهرين لأحياء الذكرى الاولى لانطلاقة التظاهرات الرافضة للعملية السياسية يوم غد الخامس والعشرين من تشرين الاول، والتي تعرف بانتفاضة تشرين/اكتوبر ، بدأت القوات الامنية استعداداتها والانتشار في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء.



وتم ملاحظة، صباح اليوم، انتشار مكثف لعناصر الفرقة الخاصـة في ساحة جسر الطابقين قرب الجسـر المعلق المؤدي الى المنطقة الرئاسية […]

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