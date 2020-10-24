عمليات بغداد تصدر أوامر بمنع إستخدام الأسلحة والأعتدة الحية في مناطق ساحات التظاهرات

2020/10/24 | 17:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات، بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية في مناطق ساحات التظاهرات.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء، بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة …

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