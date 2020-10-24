عجلة الدوري العراقي تعود للدوران

2020/10/24 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تُفتتح منافسات الدوري العراقي الممتاز، مساء غد الأحد، بإقامة 5 مباريات ضمن الدور الأول من المسابقة.

ويستضيف ملعب الشعب الدولي مباراة القمة بين الشرطة والزوراء، كما يحل الكهرباء ضيفا على القوة الجوية بستاد الشعب، فيما يستقبل الديوانية على ملعبه فريق النجف.

ويحل السماوة ضيفا على نفط الوسط في ستاد كربلاء الدولي، على أن تجمع آخر مواجهات الأحد، الميناء بالحدود في ملعب الفيحاء بالبصرة.

وتُستكمل الجولة بعد غد الإثنين، بإقامة 3 مباريات، تجمع أمانة بغداد وأربيل في ملعب بغداد، والطلبة ونفط الجنوب في ملعب الشعب الدولي، ويستضيف النفط فريق الصناعات الكهربائية بملعب النفط.

وتختتم الجولة بمواجهة القاسم ونفط ميسان في ملعب الكفل، وزاخو والكرخ في ملعب الأول.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلن عن كرة موحدة لمنافسات الدوري الممتاز من شركة “إمبرو”، تحمل شعار الاتحاد والدوري الممتاز.

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