2020/10/24 | 17:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ويست بالم بيتش (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 […]
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ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يدلي بصوته في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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