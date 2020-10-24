2020/10/24 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويست بالم بيتش (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يدلي بصوته في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يدلي بصوته في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).