نواب كورد يجتمعون مع الحلبوسي لحسم الدوائر الانتخابية في محافظتين

2020/10/24 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر برلماني، يوم السبت، بأن نوابا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعقدون اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتين.

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