بالصور.. حادث مروع يودي بحياة اثنين بينهم طفلة في حلبجة

2020/10/24 | 17:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تسبب حادث مروري مروع، اليوم السبت، بوفاة اثنين بينهم طفلة واصابة امرأة على طريق سيد صادق- حلبجة.

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