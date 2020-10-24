الرئيس الفرنسي يثير غضب المسلمين بعد الاساءة للرسول محمد

2020/10/24 | 17:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أثارت الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل تأبين المعلم الفرنسي المقتول، صامويل باتي، غضبا واسعاً في العالمين العربي والإسلامي بعد مهاجمته الإسلام ودعمه لنشر الكاريكاتير المسيء للرسول محمد “صل الله عليه وسلم” ، حيث انطلقت في أعقابها عدة حملات تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية .



وكان ماكرون قد قال في كلمته : إن […]

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