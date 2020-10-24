بغداد.. القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية

2020/10/24 | 17:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدرجات النارية والـ"تك تك" في العاصمة.

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