العبادي يعيد نشر حديثه بشأن الكرد: لست عدواً لهم..جهات حاولت تحريق مقاصدي

2020/10/24 | 17:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعاد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، السبت، حديثه بشأن الشعب الكردي والعلاقة بين بغداد وأربيل، وفيما أكد انه ليس عدواً للكرد، كشف عن جهات حاولت تحريق مقاصده.

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