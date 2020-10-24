النفط: حريصون على تشييد وإعادة تأهيل وتطوير منافذ تجهيز الوقود

2020/10/24 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، حرصها على تشييد وإعادة تأهيل وتطوير منافذ تجهيز الوقود بما يلبي احتياج المواطن، فيما أعلنت افتتاح محطة تعبئة وقود الحسينية في بغداد وبطاقة خزنية 216 ألف لتر من مختلف المنتجات.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تحرص على تشييد وإعادة تأهيل وتطوير منافذ التجهيز وبما يلبي احتياج المواطن ويحقق انسيابية عالية في عمليات التزود بالوقود"، مضيفا أن "الوزارة لديها خطط كبيرة لإجراء عمليات التوسعة والتأهيل لمنافذ التجهيز في بغداد وباقي المحافظات على وفق أحدث المواصفات الفنية".

من جهته أكد وكيل مدير عام شركة التوزيع حسين طالب، أن "محطة الحسينية شُيدت على مساحة (5000) متر وفقا لمواصفات فنية حديثة وتحت إشراف هيأة توزيع بغداد وبالتعاون مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات"، موضحا أن "المحطة تجهز منتجات (البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض) وبطاقة خزنية 216 ألف لتر من مختلف المنتجات بواقع (4) خزانات سعة 54 ألف لتر لكل منتوج".

من جانبه علق مدير هيأة توزيع بغداد محمد شبر، أن "المحطة التي تم افتتاحها في مدينة الحسينية (قضاء الزهور) في بغداد تعمل بـ 10 مضخات تجهيز مزدوجة لمنتوج البنزين و9 أخرى مزدوجة لمنتوج زيت الغاز و4 مضخات مزدوجة للنفط الأبيض، فضلاً عن تجهيزها بـ 3 مضخات قوة مضاعفة للنفط الأبيض لسهولة وسرعة تجهيزه للمواطنين نظرا لتزايد حاجتهم للمنتوج خاصة في فصل الشتاء".

وأشاد قائممقام قضاء الزهور حسام غازي وفقا للبيان، بـ "جهود وزارة النفط لتحسين واقع الخدمات المقدمة في قضاء الزهور (الحسينية) من خلال بناء محطة وقود بمواصفات حديثة توفر المنتجات النفطية وتلبي احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم في التزود بالوقود أو الحصول على احتياجاتهم من المنتجات النفطية وتعد أول محطة في القضاء".

ويذكر أن وزارة النفط لديها خطط ومشاريع عديدة لإعادة تأهيل منافذ التجهيز وتشييد منافذ جديدة، وقامت شركة توزيع المنتجات النفطية بافتتاح العديد من محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات على وفق مواصفات فنية حديثة تحتوي على خدمات عديدة وضرورية تقدم للمواطن.

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