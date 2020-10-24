2020/10/24 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من تصريحات المتحدث بأسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل والتي جعل فيها تخفيض انتاج نفط الإقليم مرهوناً بالتزام الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم مقابل الإيرادات النفطية ( التي يخسرها!!! ) نتيجة خفض الإنتاج وبخلافه (لايستطيع) الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها (رواتب موظفيه)، مبينةً أن كلامه يتضمن تناقضاً […]

التدوينة عالية نصيف تتساءل باستغراب: من الذي يدفع رواتب موظفي الإقليم؟! ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تتساءل باستغراب: من الذي يدفع رواتب موظفي الإقليم؟!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تتساءل باستغراب: من الذي يدفع رواتب موظفي الإقليم؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).