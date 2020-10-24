القصف التركي يتسبب بنزوح 400 عائلة من هذه المناطق

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، السبت، أن أكثر من 400 عائلة نزحت من مناطقها خلال أقل من شهرين بسبب استمرار القصف التركي.

وقال ورهان لـ /المعلومة/ إن “أكثر من 400 عائلة نزحت من مناطق كاني ماسي وباتيفيا وقرى العمادية وزاخو إلى مراكز المدن، نتيجة استمرار الغارات التركية على مناطق إقليم كردستان”.

وأضاف أن “سكان هذه المناطق هم من المزارعين وتركوا قراهم ماتسبب بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية داخل محافظة دهوك”.

وأشار إلى أن “حكومة إقليم كردستان لم تهتم بالعوائل وتركتهم يواجهون مصيرهم، دون منحهم بدائل سكن، أو الوقوف بوجه الاعتداءات التركية المتكررة والتي يدفع ثمنها المواطنين الأبرياء”.



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