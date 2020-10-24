الحشد الشعبي: عملية تحرير جزيرة كنعوص كسرت شوكة داعش في نينوى

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

أكد قائد الشعبي في جنوب الموصل العميد إبراهيم المرسومي، السبت، أنه بعد تمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على جزيرة كنعوص، فأن داعش الإرهابية لم تعد لها قوة داخل محافظة نينوى.

وقال المرسومي لـ /المعلومة/ إن “عصابات داعش فقد قوتها الضاربة، بفضل تعاون الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وتمكنا من قطع الإمدادات عليها، ولن يكون بمقدورها مهاجمة أي قرية أو منطقة مستقبلا”.

وأضاف أن “هنالك تهويل تمارسه وسائل الإعلام المحلية والدولية حول قوة داعش الإرهابي، ولكن في الحقيقية فأن محافظة نينوى مستقرة، ولاتوجد أي مخاطر على أمن المواطنين”.

وبين أنه “بعد عملية تحرير جزيرة كنعوص فقد كسرنا شوكة داعش الإرهابية وقوتها ولم يعد باستطاعتها التحرك بين المحافظات وخاصة بين صلاح الدين ونينوى”.انتهى 15 ع

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