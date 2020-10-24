عمليات بغداد تصدر أوامر للقوات الأمنية عشية ذكرى الاحتجاجات

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أمرت قيادة عمليات بغداد، السبت، القيادات والقطعات بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية في مناطق ساحات التظاهرات، مشددة على ضرورة تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 تشرين الأول 2020)، إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

وأضاف البيان، "تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وشددت القيادة في بيانها، على ضرورة أن "التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة".

وأشارت إلى "أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص".

ومن المقرر أن تتجدد يوم غد الأحد التظاهرات بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي دعت إلى محاربة الفساد والإطاحة بالطبقة السياسية.

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