كورونا.. ايران تتخذ تدابير مشددة في 43 مدينة لمواجهة الموجة الجديدة

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت ايران، السبت، عن اتخاذ تدابير مشددة في 43 مدينة لمواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

واشار المتحدث بأسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، في تصريح صحفي، تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (24 تشرين الاول 2020) الى ان القرارات اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت.

وقال: انه "من أجل دعم وتنسيق ومتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بصرامة، سيتم قريبا تعيين مسؤول قيادة عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا".

واضاف: انه "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 26 اكتوبر/تشرين الاول وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فان جميع المؤسسات الحكومية في طهران ستعمل بنصف موظفيها، وينبغي على جميع المدراء وضع الخطط اللازمة لإدارة مؤسساتهم وعدم الاخلال بتنفيذ المهام الموكلة اليهم".

واشار ربيعي الى ان "التدابير الجديدة تتضمن اغلاق مراكز التسوق والجامعات والمدارس والمطاعم والمزارات الدينية والحوزات العلمية والمراكز الترفيهية ودور السينما والمسارح وتعطيل المسابقات الرياضية، فيما ستبقى محال بيع المواد الغذائية والمخابز والمؤسسات الادارية والخدمية والمراكز الامنية تواصل انشطتها المعتادة".

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