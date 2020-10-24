نائب يتوقع حسم ملف الدوائر المتعددة بنسبة 90% خلال جلسة اليوم

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىتوقع عضو تحالف سائرون النائب محمود الزجراوي (اليوم السبت- 24-10-2020)، حسم التداول بشأن ملف الدوائر المتعددة بنسبة 90% في جلسة اليوم.وقال الزجراوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، اقرت من ناحية عدد الدوائر في كل محافظة ولم يتبق منه سوى الامور الفنية المتعلقة بتحديد جغرافية الدوائر والتوزيع سواء عن طريق الامتداد الجغراقي او التجاوز مع خلق توازن نسبي في عدد الناخبين من خلال حذف او اضافة وحدات ادارية لتعويض النقص".واضاف الزجراوي،ان " حسم ملف الدوائر بشكل نهائي فيما يتعلق بالامور الفنية قد يصل الى 90% في جلسة اليوم".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، حسم الخلافات حول الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات بنسبة 70% على مستوى البلاد.وذكر الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، امس الجمعة، ان "ماراثون الاجتماعات واللقاءات بين القوى والكتل السياسية حيال حسم ملف الدوائر المتعددة مستمر، ويمكن القول بأن 70% من الخلافات حسمت حتى الان، وهناك تفاؤل بالوصول الى مسار موحد يدفع الى وصول لتوافقات تنتهي بالتصويت عليه قريبا".واضاف الكروي، ان "بغداد كانت من بين المحافظات التي كانت عليها خلافات في توزيع الدوائر، لكنها حسمت بنسبة 95% ويمكن القول انها خرجت من دائرة الخلافات بين القوى والتيارات السياسية"، لافتا الى ان "الموصل وكركوك لا تزالان موضع نقاشات، لكن بقية المحافظات الوضع فيه ليس معقدا والحلول موجود وهناك توافق سياسي حيالها".واشار الكروي الى انه "ليس امام القوى السياسية الا التوافق واي محاولات لتأخير الانتخابات ليس في صالح العملية السياسية في البلاد وستقودنا الى تداعيات في المشهد الداخلي"، مبينا ان "التوافق امر في غاية الاهمية لتفادي اي مشاكل قد تثار في الانتخابات المقبلة".

وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان.وقال مصدر برلماني داخل مجلس النواب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن إبقاء استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان".

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