مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف حين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ابقى مجلس النواب جلسته المنعقدة هذا اليوم مفتوحـة ، على ان تستأنف حين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.واعلنت رئاسة مجلس النواب،في وقت سابق ، عن استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب./انتهى5

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