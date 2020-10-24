حقيقة التهدئة في المنطقة وواقع الساحات

2020/10/24 | 17:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حقيقة اجواء التهدئة في المنطقة وتاثيرها في الملفات الساخنة؟ هل يعمل على تبريد الساحات المشتعلة لتمرير ما هو اكبر؟...

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