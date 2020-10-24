كربلاء تخصص 200 دونم لإقامة مشروع لصناعة  المعقمات الصحية

2020/10/24 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



خصصت محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، 200 دونم أرض صناعية لإقامة مشروع معمل انتاج المعقمات الصحية في المحافظة .



وقال رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الأنباري في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “محافظ كربلاء ، خصص 200 دونم أرض صناعية ، لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية […]

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