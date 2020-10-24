ترامب يدلي بصوته في

2020/10/24 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصوت بالفعل أكثر من 4 ملايين مواطن من ولاية فلوريدا في الانتخابات الرئاسية، إما عن طريق البريد، أو من خلال التصويت الشخصي المبكر.

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