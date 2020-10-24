واقعة ’غريبة’ في الكويت.. استيقظ من أحلامه وهرع إلى قتل والدته!

2020/10/24 | 18:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حاول منتسب سابق في وزارة الداخلية الكويتية، قتل والدته بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحراً، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي.



وحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تابعها "ناس"، (24 تشرين الأول 2020)، فقد "تمكن رجال الأمن من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل"، مشيرة إلى أنه "تم نقله إلى المخفر للتحقيق معه".

ووفقا للتحقيقات، " فقد كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل والدته لمشاهدتها في الحلم تصنع له سحرا، ما دفعه لارتكاب فعلته مبررا ذلك بأن الساحر لا بد أن يقتل ويرجم".

وأضافت الوكالة، "امتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها"، مشيرة إلى أنه "كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول، قبل أن يتم فصله في فبراير الماضي، بسبب الإدمان".

وسبق أن شهدت الكويت حوادث اعتداء عائلية مشابهة، كان آخرها قبل أيام عدة حيث أقدم شاب على احتجاز شقيقه وصديقه داخل غرفة تحت تهديد السلاح، قبل أن يتم ضبطه ليتبين أنه يعاني من مشاكل نفسيه.

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