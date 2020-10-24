البرلمان يستأنف جلسته حين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، السبت، ان البرلمان

سيستأنف جلسته حين الاتفاق على اكمال

الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "جلسة البرلمان تستأنف حين

الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية

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