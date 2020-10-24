نوبة صحّية حادّة تكاد تعصف بحياة العريقات

2020/10/24 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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مراد سامي صحفي فلسطيني أثار الوضع الصحّي المتدهور لصائب العريقات جدلًا واسعًا في الساحة السياسيّة الفلسطينية، وقد شغل هذا الخبر اهتمام الفلسطينيّين لاعتبارات عدّة، فمن ناحية، العريقات هو شخصيّة سياسيّة بارزة في فلسطين، ومن ناحية ثانية، ارتبط خبر مرضه بنقله إلى مستشفيات دولة الاحتلال، ممّا أعاد الجدل من جديد حول ضرورة التنسيق مع إسرائيل […]

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