2020/10/24 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشيدا بتجربة كربلاء.. رئيس جمعية لرعاية منتجي الدواجن يدعو المربين عدم بيع البيض للتجار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشيدا بتجربة كربلاء.. رئيس جمعية لرعاية منتجي الدواجن يدعو المربين عدم بيع البيض للتجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).