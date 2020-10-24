عمليات بغداد تدعو للتعاون بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين والتمسك بسليمة التظاهرات

2020/10/24 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت قيادة عمليات بغداد عن لوائح وأوامر ملزمة لجميع الأجهزة الأمنية اثناء تأمين تظاهرات، يوم غد، الـ 25 من تشرين الأول.



وتضمنت التعليمات منع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لساحات التظاهر.



ودعت منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التعامل بأعلى درجات […]

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