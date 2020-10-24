2020/10/24 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان السبت إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد “تحت ذريعة حرية التعبير”، منددة في الوقت نفسه ب”أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب”.ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز قوله إن “المملكة تدين الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم و(تعبر عن) استيائها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يدين إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد وأي محاولة “لربط الإسلام بالإرهاب”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يدين إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد وأي محاولة “لربط الإسلام بالإرهاب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).