أصحاب الأحواض “غاضبون” والمهنة قد تختفي تمامًا.. ما سر انخفاض اسعار السمك بشكل مفاجئ؟

2020/10/24 | 18:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجل عدد من اصحاب الاحواض شكاواهم وتذمرهم من انخفاض اسعار الاسماك إلى مايقارب الـ2.5 الف دينار للكيلو الواحد، فيما عزا عدد من اصحاب الاحواض انخفاض اسعار الاسماك باغراق الاسواق بالاسماك المستوردة.

وبدا عدد من اصحاب الاحواض يفكرون ببيع اسماكهم جميعها واغلاق الاحواض، فيما زحفت المخاوف على اصحاب معامل الاعلاف الذين يسترزقون من اصحاب الاحواض ومربي الاسماك.

وعاش الصيادون واصحاب احواض الاسماك فترة ذهبية بانتعاش اعمالهم في بداية ازمة كورونا واغلاق المنافذ ومنع الاستيراد والتبادل التجاري، إلا أنه ومنذ فترة بدأت حركة التبادل التجاري تعود تدريجيًا بعد فتح الاغلاق في العراق.

وبدأ عدد من اصحاب الاحواض والاعلاف بالتفكير جديًا بترك المهنة فيما توقع عدد من المهتمين بانتهاء تجارة تربية الاسماك لكونها اصبحت “خاسرة”.

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