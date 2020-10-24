صالح يدعو لإقرار قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه

2020/10/24 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، الى اقرار مشروع قانون الناجيات الازيديات وتوسيعه.

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