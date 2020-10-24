زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مدينة غرب طهران

2020/10/24 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر مدينة آوج بمحافظة قزوين التي تبعد 120كيلومترا غرب العاصمة طهران.

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