وزير الموارد والسفير الهولندي يؤكدان أهمية دعم دراسة معالجة الملوحة بشط العرب

2020/10/24 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع أمني لدعم خطط إعادة الاستقرار في كركوك

عقد نائب قائد العمليات المشتركة وقائد الشرطة الاتحادية وقائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك مع المحافظ، اليوم الجمعة، اجتماعا امنيا لدعم خطط إعادة الاستقرار في المحافظة.

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