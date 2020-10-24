الضائقة المالية تدفع نادي ديالى لكرة اليد الى تعليق مشاركته في الدوري

2020/10/24 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس نادي ديالى الرياضي رفعت عبود، السبت (24 تشرين الاول 2020)، عن تعليق مشاركة فريقه الرياضي لكرة اليد في الدوري الممتاز.وقال عبود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى الرياضي قرر تعليق مشاركة فريقه لنادي اليد في الدوري الممتاز للموسم الحالي بسبب الضائقة المالية على ان يعود للمشاركة في الموسم المقبل".واضاف، أن "تعليق المشاركة جاء من اجل تركيز جهود النادي على دعم فريق كرة القدم من اجل خوض مباريات في الدرجة الثانية والانتقال الى الدرجة الاولى وصولا الى الدوري الممتاز"، مبينا ان "قدرات النادي لايمكنها ان تغطي تكاليف اثنين من الاندية في الدوريات في ان وحد وهذا ما دفعهم لتعليق مشاركة فريق كرة اليد بشكل استثنائي لموسم واحد".وتسببت الازمة المالية الحادة في توقف اغلب الانشطة الرياضية في ديالى وانتقال الكثير من اللاعبين الى فرق اخرى في بغداد وبقية المحافظات.

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