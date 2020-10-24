إجرام بغداد تعلن القبض على عصابة لسرقة الدرجات النارية والـ”تكتك”

2020/10/24 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مكافحة إجرام العاصمة بغداد، السبت، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدرجات النارية والـ’تك تك’. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد توفر معلومات لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد من قبل المصادر السرية بتكرار حوادث سرقة الدراجات النارية ودراجات التكتك في جانب الرصافة وتحديدا مناطق شرقي القناة …

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