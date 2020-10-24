2020/10/24 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى التحالف الدولي، السبت، مهاجمة مخازن النفط ومستودعات الوقود بالقرب الحدود التركية – السورية.



وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020)، إن "التقارير التي تفيد بأن قوات التحالف هاجمت مخازن النفط ومستودعات الوقود بالقرب من الحدود التركية السورية، ليست سوى اخبار عارية عن الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من التحالف الدولي بشأن هجوم مخازن النفط على الحدود التركية – السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من التحالف الدولي بشأن هجوم مخازن النفط على الحدود التركية – السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).