2020/10/24 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز نجدة العاصمة بغداد، السبت، القبض على خمسة متهمين بحيازة السلاح غير المرخص في منطقة الزعفرانية. وقالت مديرية النجدة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت دوريات شرطة نجدة الزعفرانية في العاصمة بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة من القبض على (٥) متهمين يستقلون عجلة، بحوزتهم اسلحة غير مرخصة (بندقيتين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 متهمين بحيازة السلاح غير المرخص في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 متهمين بحيازة السلاح غير المرخص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).