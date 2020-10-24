2020/10/24 | 18:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، السبت، مع سفير مملكة هولندا في بغداد ميشيل رنيتينار لبحث مجمل الأمور المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال المياه والموارد المائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني والسفير الهولندي يبحثان تحديث الدراسة الاستراتيجية لمعالجة ملوحة شط العرب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني والسفير الهولندي يبحثان تحديث الدراسة الاستراتيجية لمعالجة ملوحة شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).