الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي

2020/10/24 | 18:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل الرئيس الجزائري إلى الحجر الصحي "الطوعي" لمدة 5 أيام اعتباراً من اليوم بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من الأشخاص المخالطين له.يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة الجزائرية 273 إصابة جديدة أمس.

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