عاجل | اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في إقليم كردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن الوباء

2020/10/24 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

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اللجنة تقرر السماح بتنقل المسافرين في المنافذ الحدودية مع إيران وتركيااللجنة تقرر أن يكون فحص الاجانب القادمين الى الإقليم عند المنافذ الحدودية وإعادة المسافر المصاب الى جهة القدوم

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