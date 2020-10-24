طبيب عراقي يفسر اكثر قضايا كورونا “جدلًا”

2020/10/24 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تطرق طبيب استشاري عناية مركزة وتخدير، الدكتور علي اسماعيل، الى ماوصفها بجدلية الاصابة الثانية بكورونا.

وقال اسماعيل في ايضاح رصدته “يس عراق”، إنه “تتردد كثيرا جدلية الاصابة الثانية”.

واضاف انه “من خلال متابعة الحالات والاصابات والدراسات يمكن التوصل الى ما يلي:من الممكن جدا بقاء الفايروس في الجسم لفترة تصل الى ٣ شهور و ممكن جدا ان تبقى المسحة موجبة بعد الشفاء او موجبة بعد سالبة اعتمادا على دقة الفحص لكن من المؤكد ان الفايروس ضعيف ولا ينشط او يسبب مرض من جديد”.

وبين انه “تم تسجيل ٧ حالات فقط في مراكز بحثية رصينة في العالم لاصابة ثانية”، مشيرا الى انه “تم تقريبا مرور سنة على بدء الوباء و اكثر من ٤٠ مليون حالة في العالم و ٧ اصابات ثانية مؤكدة شئ مطمئن ان الاصابة الثانية نادرة”.

واكد ان “معظم تلك الاصابات كانت طفيفة و خلال فترة ٣ شهور بين الاولى والثانية”، معتبرا ان “الاصابة الثانية تعني ان الفايروس مختلف جينيا عن الاول و عدا ذلك يعتبر امتداد للاصابة الاولى”.

واشار الى ان “ملخص كل ذلك ان الاصابة الثانية قليلة جدا و ضعيفة الا في حالات جدا جدا قليلة “.

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