اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كردستان تصدر قرارات مشددة

2020/10/24 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كردستان تصدر عدة قرارات:

- حركة المواطنين من وإلى إيران وتركيا في المنافذ تكون طبيعية بشرط وجود مركز لفحص كورونا

- بدء دوري كرة القدم في الإقليم من دون جمهور

- إلزام الموظفين بارتداء الكمامة والقفازات

- منع التجمعات بأشكالها كافة ويحاسب صاحب التجمع المخالف للتعليمات بغرامة مالية

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