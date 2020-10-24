إنجاز تاريخي لفاتي رغم خسارة الكلاسيكو

2020/10/24 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات اللاعب، أنسو فاتي، أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بين فريقه برشلونة وريال مدريد عن عمر 17 عامًا و359 يومًا فقط.

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