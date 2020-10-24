"كلاسيكو الأرض".. ريال مدريد يقسو على برشلونة بثلاثية في عقر داره

2020/10/24 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه

برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي

جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات

الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني

لكرة القدم "الليغا".

وباغت ريال مدريد مضيفه الكتالوني به

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