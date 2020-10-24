2020/10/24 | 19:07 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريال مدريد يتغلب على برشلونة 3-1 في كلاسيكو الأرض.. صور) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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