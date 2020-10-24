2020/10/24 | 19:07 - المصدر: عين العراق

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ريال مدريد يصعق برشلونة بثلاثية في كلاسيكو الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره برشلونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”كامب نو“، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق فالفيردي، ولكن فاتي تعادل للبرسا في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من جوردي ألبا.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرجيو راموس الثاني للريال من ركلة جزاء شهدت جدلا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو ”الفار“، مع الدقيقة 63.

ثم أضاف لوكا مودريتش الثالث في الدقيقة 90 بشكل رائع مستغلا كرة عائدة من حارس برشلونة ويسكنها في الشباك الخالية.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين على أرضه أمام قادش في الدوري المحلي وشاختار دونيتسك الأوكراني في افتتاح مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد ريال مدريد، حامل اللقب، إلى 13 نقطة في الصدارة من ست مباريات، بينما ظل رصيد برشلونة سبع نقاط في المركز العاشر من خمس مباريات في المركز العاشر.

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