التحالف الدولي يدمر نفقاً يختبئ بداخله 'دواعش' في نينوى

2020/10/24 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تدمير نفق يختبئ فيه عناصر من تنظيم "داعش" في ناحية الشورى بمحافظة نينوى، بقصف لطيران التحالف الدولي.

وقالت الخلية، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة مباشرة، استهداف خلالها نفق يختبأ بداخله عناصر من عصابات داعش الارهابية في ناحية الشورى بمحافظة نينوى".

وأضافت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الضربة أدت إلى تدمير النفق بالكامل، حيث خرجت قوة من الفرقة 16 لتفتيش المكان".





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