نائبة : ديون الكاظمي الداخلية خلال ستة أشهر تفوق معدل الدين التراكمي منذ ٢٠٠٣ لغاية منتصف ٢٠٢٠

2020/10/24 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النائبة إنعام الخزاعي، اليوم السبت، أن ديون البلاد الداخلية خلال ستة أشهر من حكم مصطفى الكاظمي تفوق معدل الدين التراكمي الداخلي منذ ٢٠٠٣ لغاية منتصف ٢٠٢٠.





وقالت الخزاعي في تغريدة لها على منصة تويتر، انه “رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العراق منذ العام ٢٠٠٣ وحتى منتصف العام ٢٠٢٠ إلا أن معدل تراكم الدين الداخلي لم يتجاوز حاجز ٤٠ ترليون دينار عراقي”، مبينة انه “في حين بلغت ديون الكاظمي الداخلية ١٥ ترليون في ثلاثة أشهر ويطمع في اقتراض ٤١ ترليون دينار أخرى لتمويل النفقات الحكومية حتى نهاية العام الجاري”.





واكدت الخزاعي، إن “هذا يعني تحميل الاقتصاد العراقي ٥٦ ترليون دينار خلال ٦ أشهر فقط، علما ان معظم تلك الأموال مخصصة لنفقات استهلاكية”.





وختمت الخزاعي تغريدتها بهاشتاك “اموال العراق في الخارج ابحث_عنها؟!“.





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