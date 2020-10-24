التحالف العربي الديمقراطي ومجلس إيزيديي سوريا يدينان الانتهاكات بحق الإيزيديين

2020/10/24 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – متابعة عقد ممثلون عن التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات مساء أمس الاثنين، اجتماعاً ضم قيادات من مجلس إيزيديي سورية، بناء على دعوة من التحالف العربي الديموقراطي، لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين وتسليط الضوء على معاناة السوريين بكافة أطيافهم، واستعراض أوضاعهم.وعبّر التحالف العربي الديمقراطي عن اعتداد العرب السوريين بالمكوّن الإيزيدي السوري، باعتباره …

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