صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ل 424 لليوم

2020/10/24 | 19:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 424 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 195 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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