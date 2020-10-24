صدمة لمانشستر سيتي.. جوارديولا يعلن إصابة أجويرو

2020/10/24 | 19:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي سبب تغيير الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق خلال لقاء اليوم.

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