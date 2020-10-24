بنيان: لا تجمع للمنتخب الوطني إلا في أيام الفيفا داي

2020/10/24 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

أكد رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، اياد بنيان، أن تجمع لاعبي المنتخب الوطني سيكون خلال أيام الفيفا داي، فيما أشار إلى أنه لا يوجد تجمع خلال الوقت الحالي بسبب ارتباط اللاعبين بأنديتهم.

وقال بنيان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التطبيعية تستغرب ما يتناقله بعض الإعلاميين حول إقامة معسكر للمنتخب الوطني مع قدوم كاتانيتش، لاسيما وأن القواعد تنص بأنه لا يحق استدعاء اللاعبين إلا في أيام الفيفا داي"، مضيفا أن "الدوري الممتاز سينطلق غدا، وجميع لاعبي المنتخب متواجدون مع أنديتهم لخوض المنافسة المحلية التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على أداء المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".

وبين أن "المنتخب الوطني سيتجمع الشهر المقبل خلال أيام الفيفا دي قبل التوجه إلى الإمارات لخوض مباريات ودية تحضيرا للتصفيات الآسيوية"، مشيرا إلى أن "المدرب كاتانيتش سوف يكون متواجدا في مباريات الدوري الممتاز لمتابعة اللاعبين عن قرب".

وأشار إلى أن " كاتانيتش مدرب جيد ومتصدر المجموعة استطاع أن يتعرف على ماهية وكنه الفريق العراقي ونطمح منه تحقيق أفضل النتائج مع أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة".

وكانت الهيأة التطبيعية قد حددت في وقت سابق يوم السادس من الشهر المقبل موعدا لتجمع لاعبي المنتخب الوطني والتاسع من الشهر ذاته موعدا للسفر إلى الإمارات والتحضير للتصفيات الآسيوية.

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